نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحوثيون استهداف سفينة جينكو بيكاردي الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأن الاصابة كانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

أعلنت السلطات البريطانية عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.

وقال المركز التنسيقي للرحلات التجارية البحرية البريطاني في بيان له، يوم الأربعاء، إن السفينة أصيبت بطائرة مسيرة جنوب شرقي عدن.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن نشوب حريق على متن السفينة، تمكن الطاقم من إخماده.

وأكد المركز التنسيقي فتح التحقيق في الحادث، داعيا السفن الأخرى إلى إبداء الحذر أثناء المرور بالمنطقة وإرسال تقارير في حال حدوث أي شيء طارئ.