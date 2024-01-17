نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة ويلز تدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قصر كنسينغتون في لندن يوم الأربعاء، أن أميرة ويلز دخلت المستشفى من أجل خضوعها لعملية جراحية مقررة سلفا في البطن وستبقى في "ذا لندن كلينيك" لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

وقال القصر إنه "من المتوقع أن تعود الأميرة، المعروفة سابقا باسم كيت ميدلتون، إلى مهامها العامة بعد عيد الفصح".

وأوضح أن "الملكة المستقبلية البالغة من العمر 42 عاما دخلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء".

وأضاف القصر أن "أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيولده هذا البيان، وهي تأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها، ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة".

وذكر القصر أن "كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، ترغب في الاعتذار عن تأجيل ارتباطاتها المقبلة، كما تتطلع إلى العودة لمهامها بأكبر قدر، وفي أقرب وقت ممكن".

هذا وأعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيتوقف مؤقتا عن أداء واجباته العامة لأنه سيخضع لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستات الأسبوع المقبل.

ولم تكن كيت ميدلتون من أصول ملكية، وانضمت للعائلة المالكة بزواجها من الأمير ويليام، فهي ابنة مضيفة طيران وضابط في السلك الجوي.

وولدت كاثرين إليزابيث ميدلتون في ريدينغ بإنجلترا في 9 يناير 1982، وترعرعت مع أختها الصغرى بيبا وشقيقها الأصغر جيمس. فيما تنحدر العائلة من منطقة ثرية في بيركشاير غرب لندن، وانتقلت إلى الأردن عندما كانت كيت في الثانية من عمرها بسبب عمل والدها، وعادوا إلى إنجلترا في عام 1986، ودرست كيت في كلية مارلبورو الحصرية، حيث كانت نشطة في الألعاب الرياضية مثل التنس.