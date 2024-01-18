نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصفها ثلاث دول بالصواريخ.. لماذا لم تستعرض إيران عضلاتها العسكرية على أمريكا وإسرائيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت دولة إيران قوتها العسكرية، بإطلاق صواريخها الباليستية تجاه ثلاث دول هي العراق وسوريا وباكستان، وقصفت أهدافا فيها.

وتجنبت دولة إيران، استهداف المصالح الأمريكية في دول المنطقة، لتفادي تصعيد الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، هجمات إيران الصاروخية لدول المنطقة، ولماذا لم تستهدف القواعد والمصالح الإمريكية؟

قصف سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" تجاه "مجموعة تكفيرية" في مدينة إدلب بسوريا "، ردا على جرائم الجماعات الإرهابية"، التي نفّذت تفجيرات كرمان داخل إيران.

قصف العراق

وقال الحرث الثوري الإيراني، إنه تم إطلاق 11 صاروخا تجاه "المقر الصهيوني" في إقليم كردستان العراق، ردًاعلى ما التحرّكات الإسرائيلية العدوانية، التي أدت لمقتل قادة في الحرس وجماعات مرتبطة به.

قصف باكستان

ووجهت إيران، أيضَا صواريخها الباليستية تجاه مقرّين لما يسمى بجماعة "جيش العدل" في باكستان، التي تسعى إلى فصل محافظة سيستان وبلوشستان عن إيران.

لماذا لم تستهدف إيران المصالح الأمريكية؟

كشف خبراء، أن إيران استهدفت أربيل بحجة ضرب مركز للموساد، والتغطية على خسائرها وإظهار قوتها أمام أنصارها وحلفائها، بعد أن فشلت في الرد على مقتل قيادات من حزب الله وإيران وحركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة.