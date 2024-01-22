نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كالتالي:

1.على محور كوبيانسك: صد 7 هجمات للعدو ومقتل نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين.

2. وعلى محور كراسني ليمان: صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.

3. وعلى محور دونيتسك: صد هجومين للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين وتدمير دبابة ومدرعتين و7 مركبات وقطع مدفعية وراجمة صواريخ.

4. وعلى محور جنوب دونيتسك: صد هجوم للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.

5. وعلى محور زابوروجيه: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.

6. وعلى محور خيرسون: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 سيارات.

7. وبالإضافة إلى ذلك، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا تكتيكيًا من طراز "توتشكا-أو" وصاروخين لراجمات "هيمارس" و43 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعات خاركوف وخيرسون وزابوروجيه.