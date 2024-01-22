نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الروسي ينظم لقاء مفتوح مع وفد الكُتاب الروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُنظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ندوة مع الوفد الروسي من الكُتاب والنقاد المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في السادسة مساء الأربعاء 24 يناير الجاري بقاعة الندوات بمقر المركز بالدقي.

ووفق بيان صادر عن المركز الثقافي الرو بالقاهرة، فستنطلق الندوة بحضور كل من: فلاديمير بيلياكوف دكتور العلوم التاريخية، والأستاذ بمعهد الاستشراق ورئيس تحرير مجلة "أرشيف الشرق"، وله عدة مؤلفات عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

وأيضا الكاتب ديمتري ستريشنيف عضو أتحاد كُتاب روسيا والخبير بشئون الشرق الأوسط، والذي تُرجمت له عدة روايات للغة العربية، والناقد الأدبي كيريل كورتشاجين المتخصص في العلوم الأدبية والدراسات الأدبية، ويكاترينا سوبول الكاتبة بمجلة "أدب الشباب"، والكاتب الصحفي والناقد الأدبي أفاناس ماميدوف، والكاتبة مارينا موسكفينا، ويدير اللقاء شريف جاد مسئول النشاط الثقافي ورئيس جمعية الخريجين.

من جانبه، أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن لقاء الأربعاء سيتيح الفرصة للتعرف على أحدث ابداعات الكُتاب الروس، وأهم الاصدارات الأدبية التي ظهرت في روسيا مؤخرًا. ورحب جاتين بحضور الكُتاب والادباء المصريين للتواصل مع زملائهم من الوفد الروسي.

جدير بالذكر أن وفد الكُتاب والنقاد الروس يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم من دار النشر "روتينيا" تحت إشراف آنا تشوينكوفا، وبدعم من وزارة التحول الرقمي والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا الاتحادية.