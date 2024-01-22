نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الهندي يكرم الفائزين في مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة النسخة السابعة والعشرين من مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" في سبع محافظات مصرية، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والبحر الأحمر والإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 17 ديسمبر 2023.

ووفق بيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة، فقد تم تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

وأقيمت المسابقة للمرة الأولى في عام 1994، وكان الهدف الرئيسي منها هو غرس الاهتمام بالهند والثقافة الهندية بين الأجيال المتعاقبة من الشباب في مصر،مما يساهم في تعزيز العلاقات على مستوى شعبي البلدين.

وشهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة ما يقرب من 11668 طالبا وطالبة من أكثر من 1600 مدرسة من مختلف الفئات العمرية من 6 إلى 18 سنة.

وقامت لجنة تحكيم مكونة من 3 أعضاء، تم تشكيلها من جانب المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، باختيار 81 فائزًا من سبع محافظات في فئات عمرية مختلفة.

وستنظم سفارة الهند بالقاهرة حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مدينتين، حيث سيقام الحفل الأول في القاهرة على مسرح الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

بينما سيقام الحفل الثاني على مسرح مجمع إعلام الغردقة يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 بمدينة الغردقة.