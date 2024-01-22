نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الإندونيسية: سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس باطلة ويجب أن تتوقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابة لطلب من محكمة العدل الدولية، ستلقي وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، بيانًا شفهيًا لدعم الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في 19 فبراير المقبل.

ووفق بيان صادر عن سفارة إندونيسيا بالقاهرة، حصلت “دوت الخليج” على نسخه منه، فمن أجل إعداد هذا البيان، طلبت وزيرة الخارجية مساهمات من خبراء القانون الدولي، وتم العرض من خلال مناقشة بعنوان "الرأي الاستشاري والمشورة القانونية في المحكمة الدولية: الجهود المبذولة لدعم استقلال فلسطين من خلال إنفاذ القانون الدولي" في مكتب وزارة الخارجية في جاكرتا.

وفي تصريحاتها، نقلت وزيرة الخارجية ريتنو أن آراء الخبراء ومداخلاتهم ضرورية لتطوير رأي قانوني شامل لإظهار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي للعالم.

وأضافت: "إن إندونيسيا تدعم جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الرأي الاستشاري والمشورة القانونية من محكمة العدل الدولية ويجب تطبيق القانون الدولي واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، مضيفة أن "احتلال إسرائيل لفلسطين المستمر منذ أكثر من 70 عاما لن يلغي حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال".

وتابعت: كما هو معروف، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري والمشورة القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقد قدمت الجمعية العامة هذا الطلب إلى محكمة العدل الدولية في 17 يناير 2023.

وأردفت أنه واستجابة لهذا الطلب، قررت إندونيسيا منذ البداية أنها ستشارك بشكل فعال للمساعدة في تقديم وجهات النظر القانونية إلى محكمة العدل الدولية، حيث تتكون مساهمة إندونيسيا من شيئين، وهما: أولًا، مداخلات مكتوبة أو بيان مكتوب، والذي تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية في يوليو 2023، وثانيًا، سيتم تقديم بيان شفهي من قبل وزيرة الخارجية الإندونيسي في 19 فبراير 2024 أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت وزيرة الخارجية إن السياسات الإسرائيلية المختلفة مثل ضم الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات في الضفة الغربية، وتغيير وضع مدينة القدس، باطلة وفقا للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف تصرفات إسرائيل غير المشروعة وأن تخضع للمحاسبة على الانتهاكات القانونية التي تحدث، ويجب على الدول أن تتوقف عن دعم إسرائيل، كما يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ألا يعترف بشرعية التصرفات الإسرائيلية.

وأضافت وزيرة الخارجية إن "مثول إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون مكملًا للخطوات والجهود الدبلوماسية المختلفة التي اتخذتها إندونيسيا لدعم فلسطين".