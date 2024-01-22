العالم اليوم - النفط يتراجع بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية تضغط على الطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 07:22 صباحاً - سجلت أسعار النفط تراجعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0105 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل، بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير سنتين اثنين إلى 73.39 دولار للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق الاثنين. وسجلت عقود مارس الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن ما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي.

وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضاد للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية.