ألمانيا: حل الدولتين الوحيد القادر على إنهاء الصراع بالشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة ماسة لإقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "بيربوك"، خلال تصريحات إعلامية قبيل انطلاق اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل، أن "حل الدولتين" هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع.

وشددت على ضرورة أن تفعل إسرائيل كل ما في وسعها لحماية المدنيين بغزة، داعية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لهم.

كما تناولت وزيرة الخارجية الألمانية أيضًا أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، إذ أكدت أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستناقش، اليوم، عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدني وحرية الملاحة في هذه المنطقة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، إلى نحو 25.105 شهداء، و62.681 مُصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.