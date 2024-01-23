العالم اليوم - حال استمرار هجمات الحوثيين.. سوناك يحذر من رد بريطاني

انتم الان تتابعون خبر حال استمرار هجمات الحوثيين.. سوناك يحذر من رد بريطاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 04:26 مساءً - أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.

وقال سوناك للبرلمان بعد جولة ثانية من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، مضيفًا: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد".

وقال رئيس الوزراء البريطاني الذي سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة إن بلاده تخطط للإعلان عن عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين.

وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواصل "إضعاف قدرة" الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وذلك بعد ضربات جديدة نفذتها لندن وواشنطن ضد المتمردين اليمنيين.

وقال كاميرون: "منذ أن تحركنا قبل 10 أيام، شن الحوثيون أكثر من 12 هجوما على سفن في البحر الأحمر"، واصفا الهجمات بأنها "غير قانونية" و"غير مقبولة".

ونفّذت الولايات المتّحدة وبريطانيا جولة ضربات ثانية ليل الإثنين الثلاثاء على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، فيما أكدتا أن الخطوة تأتي للرد على الهجمات التي يواصل المتمرّدون شنّها على الملاحة في البحر الأحمر.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذا الهجوم إنّ قواتهما شنّت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف حوثية في اليمن ردّاً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية وضدّ سفن تعبر البحر الأحمر".