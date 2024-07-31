العالم اليوم - الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية وسط آمال خفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:18 مساءً - تتجه أسعار الذهب الأربعاء لتحقيق أفضل مكاسب شهرية منذ مارس، بفعل المخاوف الجيوسياسية وآمال خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر، وذلك وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2424.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، وزاد قرابة أربعة بالمئة على أساس شهري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2422.50 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير مع اختتام اجتماعه في وقت لاحق من اليوم، وقد يشير أيضا إلى أن خفض تكاليف الاقتراض قد يحدث في اجتماع سبتمبر.

وقالت طهران وحركة حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اغتيل في إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد في منطقة تعصف بها بالفعل حرب إسرائيل في قطاع غزة وتصاعد المواجهات في لبنان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 28.83 دولار للأونصة، ومن المتوقع أن تتكبد خسارة للشهر الثاني على التوالي.

وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.55 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 4.5 بالمئة إلى 929 دولار لكن المعدنين يتجهان إلى انخفاض شهري.