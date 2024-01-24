نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلًا في أوكرانيا أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عدد قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا أمس الثلاثاء ارتفع إلى 18 قتيلا و130 جريحا، مشيرًا إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع.

وأضاف زيلينسكي على تليغرام «تم استهداف أكثر من 200 موقع مختلف، بما في ذلك 139 مبنى سكنيا، وأصيب 130 شخصا، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة. ولسوء الحظ، قٌتل 18 شخصا».

واستهدفت الضربات العاصمة كييف ومدينة خاركيف في شمال شرق البلاد في يوم دامٍ مع مرور نحو عامين على بدء الغزو الروسي.

وأوضح زيلينسكي أن خاركيف تعرضت لأضرار بالغة بشكل خاص، ونبه إلى أن «عدد القتلى قد يرتفع».

وقال مكتب المدعي العام إن 15 قتيلا سقطوا في منطقة خاركيف وحدها في الشرق.

وقال الرئيس الأوكراني إن العمل ما زال جاريًا بين أنقاض «مبنى شاهق عادي» في خاركيف وجهود البحث مستمرة.

وتابع: «كان أناس عاديون يعيشون هنا».

وأكد أن نحو 139 منزلا عاديا تضرر في الهجوم وأن روسيا أطلقت «أكثر من 40 صاروخا» على أوكرانيا.

وتوعد بالانتقام قائلا «ليعلموا هناك، في روسيا، أن الشخصية الأوكرانية تعرف كيف تذهب إلى مدى بعيد بما فيه الكفاية للرد».

وأردف: «الحرب الروسية ستعود بالتأكيد إلى موطنها، من حيث جاء هذا الشر... هناك، في روسيا».