نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الولايات المتحدة تستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الأمريكي، في بيان، إنه نفذ ضربتين جديدتين، في اليمن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن كانا موجهان نحو البحر الأحمر، ويستعدان للانطلاق.

الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في نحو الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش، هي الأحدث ضد الجماعة المتحالفة مع إيران بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة.

وعطلت الهجمات حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.