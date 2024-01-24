العالم اليوم - واردات اليابان من النفط الخام في ديسمبر تنكمش بـ 5.2%

انتم الان تتابعون خبر واردات اليابان من النفط الخام في ديسمبر تنكمش بـ 5.2% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 07:21 صباحاً - قالت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، إن واردات اليابان من النفط الخام التي تم تخليصها جمركيا انخفضت 5.2 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة انخفضت 8.1 بالمئة في ديسمبر إلى 9.743 مليون طن.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أيضا: