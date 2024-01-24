فصائل عراقية تقصف حقل غاز كونيكو الذي يوجد فيه قوات أمريكية بدير الزور

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أحمد جودة - القاهرة - قصفت فصائل عراقية، اليوم الأربعاء، حقل غاز كونيكو الذي يوجد فيه قوات أمريكية في محافظة دير الزور السورية.

وأفادت ‏وكالة إيرانية، يوم الخميس، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.