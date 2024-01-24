نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وول ستريت جورنال: إيران زوّدت الحوثيين بأجهزة تشويش وقذائف بعيدة المدى وطائرات مسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ‏وول ستريت جورنال، بأن إيران زوّدت الحوثيين بأجهزة تشويش وقذائف بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.