العالم اليوم - وفد من جماعة الحوثي في موسكو لبحث الموقف بالمنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 10:25 مساءً - وصل وفد من المتمردين الحوثيين في اليمن إلى موسكو يوم الخميس، واجتمع مع مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات حول التصعيد العسكري في البحر الأحمر واليمن وكذلك الحرب في غزة.

وقال الجانبان في بيانين منفصلين إن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين المدعومين من إيران، محمد عبد السلام، ترأس الوفد، واجتمع مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن منذ نوفمبر، بسبب ما يقولون إنها الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع من لقاء وفد من كبار مسؤولي حماس مع مسؤولي الخارجية الروسية – وهي الزيارة الثانية للحركة الفلسطينية لموسكو منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.