العالم اليوم - بشكل عاجل.. تفاصيل صفقة أسلحة أميركية غير مسبوقة لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بشكل عاجل.. تفاصيل صفقة أسلحة أميركية غير مسبوقة لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 10:25 مساءً - قالت وسائل إعلام إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بكمية ضخمة ونوعية من الأسلحة في صفقة استثنائية تهدف إلى دعم الجيش الإسرائيلي في خضم الوضع المتوتر في المنطقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أنه كجزء من الصفقة، سيتم نقل ما يلي إلى إسرائيل:

25 مقاتلة من طراز إف-35

25 مقاتلة من طراز إف 15 آي آيه

12 مروحية من طراز أباتشي

ومن المتوقع أن تصل عدة آلاف من الذخائر في الأيام المقبلة.

وستكون إسرائيل أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على طائرة بوينغ المتقدمة من طراز F15 IA: النموذج المخصص لإسرائيل مطابق للطراز الأميركي F-15EX.

وطلبت إسرائيل الأولوية على خط الإنتاج الذي سيأتي على حساب الإمدادات للجيش الأميركي بحيث تتسلمها إسرائيل قبله بشكل عاجل.

وجرى الاتفاق على الصفقة وسيتم توريد الطائرات في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تصل الذخائر خلال أيام. وتقول مصادر في الوفد الإسرائيلي إن" هذه صفقة دراماتيكية"

وتطلب إسرائيل من الأميركيين الأولوية في الإمدادات، في ظل تطور المعركة واحتمال تطورها إلى حرب متعددة الجبهات.

وستمنح الصفقة إسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس وهي في أمس الحاجة إليها الآن.