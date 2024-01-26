نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: الاقتصاد الأمريكى نما بنسبة 3.1% خلال العام الماضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد البيت الأبيض بأن الاقتصاد الأمريكى نما بنسبة 3.1% خلال العام الماضى وأضاف 2.7 مليون وظيفة أخرى وتراجع التضخم الأساسى نحو مستوى ما قبل الوباء.

وقال بيان على موقع البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه نتيجة لذلك، أصبحت الأجور والثروة وتشغيل العمالة الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وأفاد البيان بأن هذه أخبار جيدة للعائلات والعمال الأمريكيين لكن العمل لم ينته بعد. وأن العمل سيستمر من أجل خفض التكاليف، بدءًا من تنفيذ التشريعات التاريخية لخفض تكاليف الأدوية وأقساط التأمين الصحى وتكاليف الطاقة النظيفة، إلى تحمل الرسوم غير المرغوب فيها الخفية التى تستخدمها الشركات لسرقة المستهلكين.

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بتوزيع هبات ضخمة على الشركات الثرية والكبيرة، فى حين ترفع التكاليف ويخفض الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

وخلص بالقول إن "هذه ليست الطريقة التى نمنح بها العائلات الأمريكية مساحة أكبر للتنفس".