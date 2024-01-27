الاحتلال يزعم إنه قتل 11 مسلحًا على الأقل من المقاومة في خان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 06:31 مساءً - زعم الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل 11 مسلحا على الأقل، كانوا يحاولون زرع متفجرات بالقرب من القوات وآخرين يطلقون أعيرة من بنادق وقذائف صاروخية على جنود في خانيونس.

وأضاف أن القوات الخاصة قتلت، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 100مسلح وداهمت مستودعات، وواصلت إسرائيل، السبت، حملتها على حماس في خانيونس بجنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يعاني فيه النازحون الفلسطينيون الذين لجؤوا لشمال الجيب المدمر من سوء الأحوال الجوية.

وأفاد سكان بإطلاق نار كثيف من الجو والدبابات في أنحاء خانيونس، وهي المنطقة التي أصبحت محور الهجوم البري الإسرائيلي على حماس. وقالت حماس إن مقاتليها أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على دبابة إسرائيلية في جنوب غربي خانيونس.