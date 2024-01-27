نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المشرفة على أعمال التحضير ل "COP28": المؤتمر نجح في تحقيق مهمته بجمع دول العالم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إن المؤتمر نجح في تحقيق مهمته بجمع دول العالم وتوفيق آرائها وإقرار "اتفاق الإمارات"، من خلال تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28.

وشدد عبدالله بن زايد، على أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه المؤتمر، ودراسة الخبرات المكتسبة منه لضمان استدامة إرث الإمارات ودورها الفعال في العمل المناخي العالمي.

وخلال ترؤسه الاجتماع الختامي للجنة، قال: كان COP28 مؤتمرًا تاريخيًا، واستطعنا من خلال "اتفاق الإمارات" وخطة عمل المؤتمر أن نقدم نصًا متكاملًا وشاملًا يطرح حلولًا عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، وعلينا تكثيف نشاطنا والاستفادة من الزخم القوي الذي حققه المؤتمر لكي ننتقل بالطموحات التي يتضمنها الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضح: عندما تولت دولة الإمارات رئاسة COP28، كان هدفنا الواضح هو استضافة مؤتمر أطراف يحدث تغييرًا إيجابيًا جذريًا، ويحفز العالم على تسريع العمل المناخي، عن طريق الوفاء بالالتزامات السابقة ووضع طموحات جديدة، وسعينا إلى تحقيق ذلك من خلال بناء الثقة وتأكيد التزام الدولة تجاه العمل المناخي، وقد نجحت رئاسة COP28 في تحقيق هدفها، حيث أظهرت للعالم قدرة دولة الإمارات على جمع العالم وتوحيد جهوده حول هدف مشترك.

وتابع أن إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على البيئة، الذي استلهمت منه رئاسة COP28 رؤيتها، وسارت على نهجه، كما أعرب عن تقديره لجميع المشاركين في المؤتمر من القطاعات الاتحادية والوطنية والخاصة لمساهماتهم وتعاونهم الإيجابي.