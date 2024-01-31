نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الدومينيكان الجديدة تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزارة الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت السفيرة إيست رومان مالدونالد، اليوم، نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية الدومينيكان لدى جمهورية مصر العربية، إلى السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للمراسم بوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وخلال مراسم تسليم نسخة من اوراق اعتمادها، أكدت السفيرة رومان مجددًا التزام جمهورية الدومينيكان بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال الحوار والتعاون، بهدف زيادة التبادل الثقافي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين، كما أشارت إلى أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك من أجل مزيد من التقارب بين بلدينا.

وأكدت السفيرة رومان، وهي تعمل بالدبلوماسية منذ أكثر من 30 عامًا من خدمة حكومة جمهورية الدومينيكان في مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين ولتعزيز علاقاتنا الثنائية، كما إنه في 30 ديسمبر، تم الاحتفال بمرور 63 عامًا على الصداقة بين البلدين. جمهورية الدومينيكان وجمهورية مصر العربية.

ووفقًا لبروتوكول وزارة الخارجية المصرية، بعد تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، يُسمح للسفيرة رومان بممارسة مهامها كرئيسة للبعثة.

كما حضر الحفل السفيرة ريهام عمار، نائب مدير المراسم، والسيدة كينيا ليرانزو، الوزيرة المفوضة بسفارة الدومينيكان بالقاهرة