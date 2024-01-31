عاجل.. منظمة الصحة العالمية: واجهنا تحديات كبيرة بدعم النظام الصحي في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية إن "وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة".

وقالت "واجهنا تحديات كبيرة في دعم النظام الصحي في غزة".

اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، "يصرف الانتباه" عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث قُتل 26751 شخصًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وخلال إحاطة صحافية يومية في جنيف، قال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير: "لا يجب أن تمرّ الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلّا إلى صرف الانتباه عمّا يحدث فعليًا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة".