نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على 3 شركات سودانية قدمت دعما للجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شركات سودانية قدمت دعما للجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

استهدفت العقوبات الأميركية لأول مرة منذ بدء القتال في السودان قائدين بالدعم السريع؛ أحدهما عبد الرحيم دقلو نائب وشقيق قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حين أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة مرسوما بحل الدعم السريع.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين -أثناء زيارتها المنطقة الحدودية بين تشاد والسودان الأربعاء- "اليوم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمحاسبة الأطراف السيئة".