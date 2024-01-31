نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تُشارك في البريكس لأول مرة كعضو كامل وتدعو لتعزيز تعاون دوله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حيث شارك السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس في اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس والتي عقدت في موسكو أواخر شهر يناير، بحضور السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية في موسكو.

وصرح السفير الإتربى أن هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة اجتماعات وفاعليات تنظمها الرئاسة الروسية للبريكس خلال العام الجاري لبحث التعاون فى المجالات المختلفة، كما يأتي بعد قيام الدول المؤسسة للتجمع بدعوة عدة دول للانضمام لعضوية التجمع، بما فى ذلك مصر والإمارات وإيران وأثيوبيا، مؤكدًا أن عضوية مصر بالتجمع تتسق مع ثقلها الإستراتيجى على أصعدة مختلفة، وما تقدمه من إسهامات لتعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عما يتيحه الاقتصاد المصرى من فرص عديدة لجذب الاستثمارات من دول البريكس ودفع التبادل التجارى معها، كما تضم الأولويات المصرية تجاه البريكس دفع جهود التحول الصناعي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.

كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع شهد استعراض الرئاسة الروسية للبريكس الملامح الرئيسية لخطة العمل التي أعدتها للعام الجاري، وصولًا إلى قمة البريكس السادسة عشر والمزمع عقدها في شهر أكتوبر 2024 في مدينة كازان الروسية، وأن الدول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الرؤى والمقترحات المصرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين دول البريكس لاقت تأييدًا واسعًا، بما في ذلك دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الأفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع بالعملات الوطنية.