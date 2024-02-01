العالم اليوم - الإمارات تعتزم إلغاء 2000 إجراء حكومي لـ"تصفير" البيروقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 11:26 صباحاً - أطلقت دولة الإمارات، الخميس، برنامجا جديدا لتصفير البيروقراطية الحكومية، يتضمن قيام الجهات الحكومية بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50 بالمئة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الحكومة الإماراتية وضعت حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية.

وقال إن الهدف من هذا البرنامج هو "تسهيل حياة الناس"، وأن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالميا في تقديم الخدمات.