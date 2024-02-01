العالم اليوم - إنتر ميامي والنصر.. ميسي ورونالدو يكتفيان بـ"المشاهدة"

انتم الان تتابعون خبر إنتر ميامي والنصر.. ميسي ورونالدو يكتفيان بـ"المشاهدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 10:21 مساءً - رغم انتظار الجماهير في السعودية رؤية النجمين، الخميس، شاهد ليونيل ميسي المباراة بين إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي من مقاعد البدلاء، فيما جلس كريستيانو رونالدو في المدرجات.

واستبعد رونالدو من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، وفاجأ ميسي المشجعين في السعودية بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.

كان ميسي ورونالدو متنافسين منذ فترة طويلة عندما لعبا في إسبانيا – لبرشلونة وريال مدريد على الترتيب – وفازا سويا بـ13 من بين آخر 15 جائزة كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان المشجعون يعتبرون هذه المباراة أبرز ما في جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم، والتي تضمنت مباراتين في السعودية.

لكن ذلك أصبح موضع شك عندما تعرض رونالدو لإصابة دفعت النصر إلى تأجيل مباراتين وديتين أخريين في الصين الشهر الجاري.

وكان ميسي أحرز هدفا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال 4-3 يوم الإثنين.

وتستمر جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم الجديد في آسيا بزيارات إلى هونغ كونغ واليابان.

وانتهت المباراة بفوز النصر على إنتر ميامي، بستة أهداف نظيفة، سجلها كل من أوتافيو وأندرسون تاليسكا (3 أهداف) وإيميريك لابورت ومحمد خليل مران.