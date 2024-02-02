نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي: مصر تقوم بمجهودات غير مسبوقة للري الحديث ومعالجة المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالديوان العام، لبحث سُبل التعاون، وتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمطوبس، ومشروع حماية دلتا النيل، ومتحف كفر الشيخ.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أنّه تم زيارة عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي لترشيد استخدام المياه، والحفاظ عليها من التلوث، منوهًا أنّ الدولة المصرية تقوم بمجهودات غير مسبوقة في مجالات تأهيل الترع والري الحديث، ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، لتحقيق التنمية المستدامة.

وتم تبادل الدروع التذكارية بين سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي ومحافظ كفر الشيخ.

وقدم السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، درع الاتحاد الأوروبي، هدية تذكارية إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما قدم محافظ كفر الشيخ درع المحافظة لرئيس وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، تقديرًا لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، والحد من الملوثات بمحافظة كفر الشيخ.