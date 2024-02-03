نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية العراقية: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية العراقية على رفضها القاطع بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول.

بعد استهداف مواقع لميليشيات مدعومة من إيران داخل أراضيها، أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد أن تكون أراضيها ساحة لتصفية الحسابات.

وأفادت في بيان اليوم السبت بأن "الإدارة الأميركية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم، فضلًا عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أميركية".

مقتل 16 شخصًا

كذلك كشفت أن الضربات أدت إلى مقتل 16 شخصًا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارًا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

إلى ذلك اتهمت الجانب الأميركي بالتدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذه الضربات، مشيرة إلى أن هذا ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقًا لجميع السنن والشرائع الدولية.