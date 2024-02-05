نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولايته الثانية رئيسًا للسلفادور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الأحد، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من أصوات الناخبين.

وكتب بوكيلة على منصة "إكس" معلقًا: "وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات".

جاء ذلك قبل أن يبدأ في وقت لاحق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة "سان سلفادور".

ويعتبر نجيب بوكيلة أول رئيس في تاريخ السلفادور ينتخب لولاية ثانية منذ نحو 100 عام.

ويعرف بوكيلة، (42 عامًا)، "أصغر زعيم" في أمريكا اللاتينية، وهو من أصول فلسطينية تعود إلى مدينة بيت لحم.

واكتسب أبو كيلة، شهرة بسبب حملته العنيفة ضد العصابات، والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد.