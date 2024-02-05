الأونروا: قافلة مواد غذائية في غزة تعرضت لنيران إسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 04:36 مساءً - اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الإثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن ضربة من البحر على قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.

وكتب توماس وايت مسؤول الوكالة في القطاع على منصة (إكس) "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى".

وقبل وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان صادر عنها، عن مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو لمنظمة الأونروا.

وفي وقت سابق، طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه، بمراجعة ملفات موظفي أونروا للتأكد من عدم مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوير.

موقف الاتحاد الأوروبي من دعم الأونروا

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: مساعداتنا للفلسطينيين ستتواصل من خلال المنظمات الشريكة، ومستقبل تمويل أونروا مرتبط بنتائج تحقيق الأمم المتحدة بالمزاعم الخطيرة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية النمساوية، إن النمسا ستعلق المدفوعات للأونروا انتظارا لإجراء تحقيق كامل في اتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان: ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في هذه المزاعم.

وكانت اليابان أعلنت أيضا تعليق التمويل الإضافي للأونروا، إذ قالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل، وإنها تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة.

وناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل الوكالة وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في هجمات حماس على إسرائيل، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا، وتعهد بمحاسبة أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية.