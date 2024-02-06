نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة بأعمال سفير ماليزيا تؤكد عمق العلاقات بين بلادها والقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة ماليزيا بالقاهرة وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية مؤتمر بمناسبة زيارة وفد من الشركات السياحية الماليزية إلى مصر بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.

وجاء الموتمر بحضور السفيرة رفيدة عبدالعزيز، القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر، مدير هيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية ورئيس الوفد الماليزي إلى مصر أحمد فيصل.

وقالت السفيرة رفيدة عبدالعزيز، القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن العلاقات بين مصر وماليزيا عميقة للغاية، حيث دعت المصريين لزيارة ماليزيا للتعرف على بلادها بشكل أكبر.

وأكدت القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر على أهمية التعاون وتنشيط السياحة بين البلدين، مؤكدة أن اللقاءات المتبادلة بين البلدين تأتي بهدف دعم وتتشيط السياحة من خلال تبادل الخبرات، وذلك يتم من خلال التقاء ممثلي قطاع السياحة المصرية بوفد السياحة الماليزية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهدف المؤتمر، الذي عقدته هيئة تنشيط السياحة الماليزية وهيئة تطوير السياحي الماليزي بالشرق الأوسط والدول العربية، مع أصحاب شركات السياحة المصرية والماليزية، تحت عنوان “Salesmissian to Egypt”، وبرعاية سفارة ماليزيا بالقاهرة إلى بحث سبيل تعزيز التعاون بين ممثلي البلدين في مجال السياحة.

وشارك في الاحتفالية العديد من شركات السياحة الماليزية ونظرائهم المصريين، حيث شارك أيضا مدير التسويق بهيئة التطوير السياحي الماليزي، وأصحاب شركات السياحة الماليزية، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الماليزية في مصر.