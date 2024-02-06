نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تعلن إرسال الدفعة السادسة من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبطت طائرة عسكرية باكستانية تحمل الإمدادات التي يحتاجها سكان غزة في مطار العريش الدولي، أمس الاثنين، وهي الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ووفق بيان لسفارة باكستان في القاهرة، تتكون الشحنة من 230 طنًا من الخيام الشتوية والقماش المشمع والبطانيات، وهي مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يواجهون ظروف الشتاء القاسية والصعوبات المستمرة.

وقام مسؤولون من السفارة الباكستانية في مصر بتسليم الإمدادات رسميًا إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، مما يضمن تسليمها بسرعة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وبهذه المساهمة الأخيرة يصل إجمالي المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها باكستان إلى غزة إلى أكثر من 230 طنًا.

وتعبيرا عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، تعهدت باكستان بمواصلة تقديم الإغاثة الأساسية.

ومن المقرر أن تصل شحنة سادسة مكونة من 100 طن من المساعدات الإنسانية، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بدعم غزة في وقت حاجتها.

وأرسلت باكستان، الدفعة الخامسة من إمدادات الإغاثة إلى سكان قطاع غزة، عبر رحلة خاصة للقوات الجوية الباكستانية من قاعدة (نور خان) الجوية.

وذكرت صحيفة باكستان توداي الباكستانية، الاثنين، أن الإمدادات تحتوي على خيام التدفئة وقطع مشمعة وبطانيات وإمدادات جراحية وطبية ومواد غذائية جافة ومستلزمات للنظافة مشيرة إلى حضور ضباط من الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ووزارة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة مراسم مغادرة الإمدادات.

ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث رتبت أيضا الدفعة السادسة من شحنات الإغاثة، ومن المقرر أن تغادر كراتشي، حيث

ستحتوي على 100 طن من مواد الإغاثة لسكان غزة.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أنها أرسلت 230 طنا من مواد الإغاثة إلى الشعب الفلسطينى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي.