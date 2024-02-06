بايدن: رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء. وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "يبدو أنه مبالغ فيه بعض الشيء (رد حماس).. سنواصل التفاوض".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "هناك ردا من حماس على اتفاق الإطار والمفاوضات بشأن الرهائن مستمرة ولا أريد الخوض في تفاصيلها الآن".

وأشار إلى أن هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيناقش رد حركة "حماس" على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء، معتبرا أنه "من الضروري" التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة الثلاثاء، بعد إعلان قطر إنها تلقت ردا من "حماس"، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".