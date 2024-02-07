نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "والا": بلينكن يبلغ نتنياهو قلق واشنطن من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي.

وأفاد موقع "واللا" نقلا عن المسؤول الإسرائيلي بأن "بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاءات اليوم الأربعاء في تل أبيب، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ بشأن التوسيع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة".

وذكر "واللا" أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تؤدي عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا"، كما تخشى أن "تؤدي هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر".

وأشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أن "نتنياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب دون القضاء على قوّة حماس في رفح وأنها واعية لهذه المشكلة".

وكان غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة إن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

والتقى بلينكن اليوم نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع.

وأطلع هاليفي بلينكن على عمليات الجيش الإسرائيلي وخططه للأسابيع المقبلة. وقال إن "الهدف هو تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس في رفح أيضًا".

ونقل "واللا" عن مصادر إسرائيلية أن "بلينكن أعرب خلال الاجتماع أيضا عن مخاوفه بشأن فشل التواصل بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الدولية، وعدم كفاية تفادي الاشتباك، مما أدى إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا يقومون بتوصيل المساعدات".

واقترحت حركة "حماس" الفلسطينية، خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مكونة من ثلاث مراحل مدة كل واحدة منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول "اتفاق الإطار" المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.