مقتل 5 ضباط في هجوم مسلح بشمال غرب باكستان أثناء الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 12:31 مساءً - قالت الشرطة إن مسلحين فجروا قنبلة ثم فتحوا النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرها وإصابة اثنين آخرين في شمال غرب باكستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلية خالد خان، إن عناصر الشرطة تم تكليفهم بمهام أمنية في منطقة ديرا إسماعيل خان خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الخميس.

لم يعلن أي جانب مسؤوليته عن الهجوم لكن المنطقة كانت معقلا سابقا لحركة طالبان الباكستانية التي كثيرا ما تستهدف قوات الشرطة.

وتحدى الباكستانيون طقس الشتاء البارد وخطر أعمال العنف وخرجوا للتصويت لانتخاب برلمان جديد، بعد يوم من تفجيرين قتلا نحو 30 شخصا في أسوأ أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات قبل الاقتراع المتنازع عليه.

وتم نشر عشرات الآلاف من قوات الأمن في مراكز الاقتراع، وأوقفت السلطات خدمات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد لمنع حدوث اضطرابات واحتجاجات مفاجئة. وعشية الانتخابات، أسفرت تفجيرات في مكتبين انتخابيين بمقاطعة بلوشستان المضطربة بجنوب غرب البلاد عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة أكثر من 24 آخرين.