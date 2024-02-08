العالم اليوم - "المستهدف الأصلي".. من هو علي كركي وكيف نجا من هجوم النبطية؟

انتم الان تتابعون خبر "المستهدف الأصلي".. من هو علي كركي وكيف نجا من هجوم النبطية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 07:29 مساءً - كشفت مصادر "دوت الخليج" أن القائد العسكري العام لحزب الله علي كركي كان هو المستهدف الأساسي من هجوم النبطية جنوبي لبنان الذي وقع الخميس، إلا أنه نجا.

وتعرضت سيارة لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إصابة المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله"، وشخص آخر كان برفقته.

إلا أن مصادر أكدت لـ"دوت الخليج"، أن كركي كان هو المقصود قبل أن ينجح في التمويه، إذ لم يكن في السيارة المستهدفة.

وأكدت المصادر أن كركي الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية يعد أرفع قائد عسكري في الحزب، كما أنه عضو ما يعرف باسم "المجلس الجهادي"، وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله.

ماذا حدث في النبطية؟

أصيب مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطيرة، من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية.

قال مصدر أمني لبناني إن "الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في حزب الله، مما أدى الى إصابته بجروح خطرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته".

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن "مسيرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر الخميس عدوانا جويا على سيارة رباعية الدفع عند المدخل الشرقي لمدينة النبطية، مما أدى الى اشتعال النيران فيها".

استهدفت السيارة في شارع رئيسي بالمدينة التي تقع شمال نهر الليطاني على بعد 12 كيلومتر عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة النيران تتصاعد من السيارة.