العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: هجوم النبطية رد على عمليات حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:26 مساءً - كشف مصدر إسرائيلي لـ"دوت الخليج"، الخميس، أن هجوم النبطية جاء ردا على استهداف حزب الله منطقة كريات شمونة ومقر القيادة العسكري شمالي إسرائيل.
وأضاف المصدر أن "عملية النبطية استهدفت قائد وحدة الرضوان في منطقة الخيام".
وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار حذر، الخميس، من أن حزب الله "سيستمر بدفع الثمن في منظوماته".
وأوضح بار في مؤتمر صحفي: "الآن هناك عشرات القطع الجوية تعمل في جنوب لبنان، وعند صدور الأوامر ستتحول العشرات إلى مئات لتنفيذ مهامها خلال لحظات من استدعائها".
ماذا حدث في النبطية؟
- أصيب مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطيرة، من جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية.
- قال مصدر أمني لبناني إن "الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في حزب الله، مما أدى الى إصابته بجروح خطرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته".
- ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن "مسيرة إسرائيلية نفذت بعد ظهر الخميس عدوانا جويا على سيارة رباعية الدفع عند المدخل الشرقي لمدينة النبطية، مما أدى الى اشتعال النيران فيها".
- استهدفت السيارة في شارع رئيسي بالمدينة التي تقع شمال نهر الليطاني على بعد 12 كيلومتر عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.
- أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة النيران تتصاعد من السيارة.
- ردا على سؤال لـ"فرانس برس" حول الضربة، اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: "ننظر في هذه التقارير".
- جاء استهداف السيارة في وقت كثف به حزب الله منذ الصباح وتيرة قصفه لمواقع إسرائيلية، من بينها ثكنتا معاليه غولان وبرانيت ومقر قيادة في كريات شمونة، حسبما أعلن في بيانات عدة.
- منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، مما أثار مخاوف دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين الى زيارة بيروت والحض على التهدئة.
- منذ بدء التصعيد، قتل 227 شخصا في لبنان من بينهم 166 مقاتلا من حزب الله، و27 مدنيا ضمنهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس"، وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.
- دفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح من منازلهم.
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