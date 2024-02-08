العالم اليوم - مصدر إسرائيلي: هجوم النبطية رد على عمليات حزب الله

انتم الان تتابعون خبر مصدر إسرائيلي: هجوم النبطية رد على عمليات حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:26 مساءً - كشف مصدر إسرائيلي لـ"دوت الخليج"، الخميس، أن هجوم النبطية جاء ردا على استهداف حزب الله منطقة كريات شمونة ومقر القيادة العسكري شمالي إسرائيل.

وأضاف المصدر أن "عملية النبطية استهدفت قائد وحدة الرضوان في منطقة الخيام".

وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار حذر، الخميس، من أن حزب الله "سيستمر بدفع الثمن في منظوماته".

وأوضح بار في مؤتمر صحفي: "الآن هناك عشرات القطع الجوية تعمل في جنوب لبنان، وعند صدور الأوامر ستتحول العشرات إلى مئات لتنفيذ مهامها خلال لحظات من استدعائها".

ماذا حدث في النبطية؟