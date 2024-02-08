العالم اليوم - تحويل مسار طائرة إسرائيلية بسبب "راكب عنيف"

انتم الان تتابعون خبر تحويل مسار طائرة إسرائيلية بسبب "راكب عنيف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 09:24 مساءً - أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، الخميس، أن طائرة قادمة من التشيك إلى إسرائيل اضطرت إلى تحويل مسارها إلى اليونان، بسبب حادث يتعلق بـ"راكب عنيف".

وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق، أن أفراد الأمن على متن الطائرة احتجزوا الراكب المشتبه به، بعد محاولته التسلل إلى قمرة القيادة، وتم تقييد يديه قبل اصطحابه إلى خارج الطائرة في سالونيك.

وأفادت الشركة الوطنية في إسرائيل في بيان، أنها تحقق في ملابسات الحادث.

وقالت إن الرحلة القادمة من براغ اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في سالونيك، حيث تم إنزال "الراكب العنيف" من الرحلة بالتعاون مع الشرطة اليونانية.

وأوضح البيان: "شركة العال لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف، وسنواصل ضمان سلامة ركابنا".