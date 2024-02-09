نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة انقطاع الانترنت في السودان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عمليات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول سبب انقطاع خدمة الإنترنت في السودان، حيث أشار مرصد نت بلوكس، الذي يتابع خدمة الإنترنت، إلى أن مصادر تشغيل الإنترنت الرئيسية الثلاث في السودان خرجت عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد. وأشار المرصد أيضًا إلى أن شبكتي "اكس" خرجتا عن الخدمة قبل عدة أيام، وأشارت مصادر حكومية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى تورطهما في الحادث.

يشمل تأثر الخدمات شبكات الإنترنت والاتصالات في السودان، والتي تتضمن "ام تي ان سودان" و"زين سودان" و"سوداني"، بالإضافة إلى شبكة كنار لتوفير خدمات الإنترنت. سنقوم في موقعنا الإخباري بلد نيوز بتقديم جميع التفاصيل حول هذا الانقطاع.

انقطاع الانترنت في السودان

من خلال الاتى سو نوضح لكم كافة التاصيل عن انقطاع الانتر نت فى السودان وهى:

صرحت وكالة رويترز للأنباء، أن خدمات الإنترنت في السودان انقطعت بسبب خروج 3 شركات للاتصالات عن الخدمة.

وكما أكد ايضا مرصد “نت بلوكس” المعني بمتابعة خدمة الإنترنت أن مشغلي الإنترنت الثلاثة الرئيسيين في السودان خرجوا عن الخدمة مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد.

علاوه على ذالك أن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ يوم الجمعة.

كما وجهت ايضا وكالة الأنباء السودانية “سونا” ومصدران آخران، اتهامات لميليشيات الدعم السريع بالوقوف وراء قطع الانترنت في السودان.

اسباب انقطاع الانترنت فى السودان

من خلال الاتى سوف نوضح لكم اسباب انقطاع الانتر نت من السودان وهى:

شهدت أجزاء واسعة من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان ومدن أخرى بالبلاد منذ أمس انقطاعا كاملا للاتصالات وخدمات الإنترنت.

يأتي انقطاع الإنترنت بالتضامن مع أنباء عن عودة الجيش إلى مدينة ود مدني ووقوع اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع صباح اليوم في شوارع المدينة القريبة من مقر الفرقة الأولى التابعة للجيش.

كان الجيش قال يوم الثلاثاء إن قواته انسحبت من رئاسة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على المدينة بما فيها مقر قيادة الجيش وأمانة الحكومة، وذكر الجيش أنه سيجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الانسحاب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

توقفت خدمات الانترنت فى السودان، وخرجت ثلاث شركات عن الخدمه ايضا، وايضا حزرت منظمات دوليه من تفشى المجاعه، بسبب استمرار الحرب ى البلاد.

وصلت منظمة نت بلوكس امس اليوم ان شركة زين وهي تعتبر من احدي وهي إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول الرئيسية في السودان، كانت “غير متصلة بالإنترنت إلى حد كبير”.