أحمد جودة - القاهرة - اعرف التفاصيل.. حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان 1445 والمواعيد المحددة

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات حول حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في شهر رمضان 1445، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات حول إلغاء الدراسة في شهر رمضان الكريم، وكما هو معروف أن وزارة التربية والتعليم هي الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الجداول الزمنية لكافة الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات فلن يوجد أي إعلان رسمي منها.

اعرف تفاصيل الدراسة بالسعودية.. حقيقة تحويل الدراسة عن بعد في رمضان 1445 والمواعيد المحددة

حقيقة مؤكدة عن تحويل الدراسة في رمضان ١٤٤٥

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في تصريح رسمي، أن الدراسة سوف تستمر في شهر رمضان الكريم والحضور إجباري لكل الطلاب بجميع المراحل الدراسية إلا في وجود حالات استثنائية فقط، كما أكدت وزارة التربية والتعليم وفقًا التقويم الدراسي أن عدد الأيام الفعلية التي يقضيها الطلاب خلال شهر رمضان الكريم هو 18 يومًا فقط، لذلك لا حاجة إلى تعطيل الدراسة في شهر رمضان.

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان الكريم

تراعي وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الظروف التي يمر بها الطالب بالدراسة في شهر رمضان فهو يحتاج إلى الراحة لأن الصيام قد يؤثر على التركيز وقدراته على الفهم، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتقليل عدد ساعات اليوم الدراسي إلى أربع ساعات للمرحلة المتوسطة والثانوية وثلاثة ساعات للمرحلة الابتدائية، لمساعدتهم في أخذ قدر كاف من الراحة أثناء الصيام.

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1445

إن التقويم الدراسي عبارة عن خطة بها كل مواعيد العام الدراسي، ووزارة التربية والتعليم هي التي تقوم بوضع هذه الخطة ويسير عليها جميع المدارس، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قبل انطلاق العام الدراسي لعام 1445 عن جدول الحصص للفصل الدراسي الثالث، حيث إن موعد بداية الفصل الدراسي الثالث هو يوم 3 مارس لعام 2024 وهو الموافق 22 شعبان 1445، وأن وإجازة عيد الفطر المبارك في يوم 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445.