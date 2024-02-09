العالم اليوم - "قاهرة المدربين".. رحيل مدير فني آخر بعد الإخفاق الإفريقي

انتم الان تتابعون خبر "قاهرة المدربين".. رحيل مدير فني آخر بعد الإخفاق الإفريقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 06:24 مساءً - أعلن اتحاد كرة القدم في بوركينا فاسو، الجمعة، أنه لن يجدد عقد المدير الفني للمنتخب أوبير فيلود، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وودع منتخب "الخيول" البطولة على يد الجارة مالي، بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف أنغولا متفوقا على الجزائر.

وكان فيلود شارك لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما اقترب من ذلك في أكثر من مناسبة.

وأصيب المدرب الفرنسي (64 عاما) برصاصة في ذراعه خلال هجوم على حافلة منتخب توغو على يد انفصاليين في جيب كابيندا الأنغولي، قبيل كأس الأمم 2010.

وعاد فيلود مع بقية أفراد منتخب توغو إلى الديار قبل انطلاق البطولة.

ثم قاد فيلود السودان إلى نهائيات النسخة الماضية في الكاميرون قبل عامين، لكنه أقيل قبل أسابيع من انطلاق البطولة بعد أداء ضعيف في كأس العرب 2021 في قطر.

وينضم فيلود بذلك إلى قائمة طويلة من المدربين الذين رحلوا بعد المشاركة في كأس الأمم في كوت ديفوار، ومن بينهم جمال بلماضي مدرب الجزائر وروي فيتوريا مدرب مصر وتوم سينتفيت مدرب غامبيا وكريس هيوتون مدرب غانا وجلال القادري مدرب تونس.

وتستعد بوركينا فاسو لمواجهة مصر في يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.