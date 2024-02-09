العالم اليوم - وزير خارجية إيران: حزب الله قام بدوره والحرب ليست الحل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 06:24 مساءً - قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن حزب الله قام بدوره الفعال الرادع، مشيرا إلى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في غزة أن "الحرب ليست هي الحل".

وصرح أمير عبد اللهيان للصحفيين في مطار رفيق الحريري في بيروت إن "حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بشجاعة وحكمة بدورهما الفعال الرادع."

وقال إن إيران ستستمر "في دعمها القوي للمقاومة في لبنان، إذ نعتبر أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة."

ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بمسؤولين لبنانيين وأن يعقد محادثات مع زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

وبدأ حزب الله شن هجمات على الحدود بين لبنان وإسرائيل يوم 8 أكتوبر بعد 17 عاما من الهدوء النسبي، وبعد يوم من شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل الذي أثار حرب غزة.

وقال مسؤولو حزب الله إنهم سيوثقون الهجوم على نقاط عسكرية إسرائيلية عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة.