العالم اليوم - حماس و"اليوم التالي".. هل تتصدع القيادة بعد مغامرة السنوار؟

انتم الان تتابعون خبر حماس و"اليوم التالي".. هل تتصدع القيادة بعد مغامرة السنوار؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 07:21 مساءً - تتجه حركة حماس التي تأسست قبل 36 عاما، إلى أصعب أزماتها الداخلية في تاريخها، وقد تجعلها في "مهب الريح"، في الأيام التالية لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي انطلقت في 7 أكتوبر الماضي مع جهود دولية وعربية لإيقافها.

هذا التوقع الذي يتحدث عنه محلل معني بشؤون حركات الإسلام السياسي، لـ"دوت الخليج"، له أسباب تعود إلى عدم إجراء الحركة مراجعة داخلية لقرار الحرب الذي كانت كلفته باهظة، و"ضمور الفكر الاستراتيجي" لها وعدم قدرتها على تقدير المواقف، وسيطرة الجناح العسكري على مقاليدها وبوادر الانقسام بين جناحيها العسكري والسياسي.

ويتوقع خبير فلسطيني، في حديث مع "سكاي نيوزعربية"، أن أي انتقاد لمغامرة الجناح العسكري، لحماس، ورئيس مكتب الحركة بغزة، يحيي السنوار، في الحرب الأخيرة، سيقابل بالإقالة حتى لو كان من تحدث رئيس المكتب السياسي للحركة، فضلا على لجوء الحركة إلى توزيع الأدوار وادعاء البطولات للخروج من أي حساب سيواجهها في إطار تمسكها بأن تكون بديلا للسلطة الفلسطينية.

فيما اعتبر دبلوماسي فلسطيني سابق، في حديث مع "دوت الخليج"، أن الفترة التي ستتوقف في الحرب هي من ستحدد مستقبل حماس، قائلا إنه "لو كانت بعد شهر أو شهرين، ستخرج الحركة متماسكة ولو طالت ستضعفها داخليا مع نفاد العتاد العسكري وعدم تعويضه".

والجمعة، ذكر تقرير نشره موقع "والا" الإسرائيلي، نقلا عن مصادر لم يذكرها بأن السنوار، أصبح منعزلا عن قيادة حماس في الخارج، مع استمرار القصف وأنه لم يكن طرفا في قرار رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، الجاري التفاوض بشأنها ولم يشارك في صياغة الرد.

في مهب الريح

الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، أحمد بان، يقرأ واقع حماس ومستقبله قائلا:

واقع حماس قبل الحرب يختلف عن واقعها بعد الحرب، وحجم ما أنجزته في الوعي الجمعي العربي والإسلامي ربما كبير لكن في أي استراتيجية أو قرار ينبغي المقارنة بين العائد والتكلفة.

حماس حركة ضعيفة لا تحظى بإجماع الشارع الفلسطيني، وما قامت به في 7 أكتوبر رغم أنه اكتسب بعدا شعبويا على مستوى العالم إلا أنها في محصلة الصراع كبدت الشعب الفلسطيني كلفة كبيرة ولم تضع في حسبانها مخططات إسرائيل التي قد تستغل الواقع العسكري والميداني حاليا لتمريرها.

وفي اليوم التالي للحرب ستدخل حماس أزمة داخلية كبيرة، وفق "بان"، حيث "أن كل مجموعات الإسلام السياسي ومنها حماس لا تقدر فريضة المراجعة ولا تقبلها ولم تضبط مرة واحدة وهي تراجع لا أفكارا ولاسلوكا لديها".

وأضاف أن "عملية 7 أكتوبر لم تحظ بإجماع داخل الحركة بين جناحها السياسي والعسكري رغم أنها قرار مصيري".

ووفق خبير حركات الإسلام السياسي، أحمد بان، يتوقع مع انتهاء الحرب بغزة أن تعاني حماس من هذه النتائج:

انقسام بين الجناح السياسي والجناح العسكري خاصة مع حرص الجناح العسكري إخفاء أبعاد العملية عن جناحها السياسي داخل غزة وخارجها رغم أنه قرار استراتيجي له ما بعده.

استمرار ضمور العقل الاستراتيجي لحماس، الذي تسبب فيما يحدث، بل ومحاولة القفز للأمام والحديث عن التضحيات وتسويقها على أنها انتصارات، دون النظر في النتائج وتوريط الذي وقع جراء تصرفات دفع فواتيرها الباهظة آخرون.

محاسبة السنوار أمام قيادات حماس وأمام الشعب الفلسطيني حال توالت حقائق بشأن ما حدث..

ستكون حركة حماس في مهب الريح وقد يستفيد جناح آخر مثل فتح مما حدث من الحركة التي خالفت ما يعرف عن حركات التحرر من أن الجناح العسكري يتبع السياسي، وليس العكس كما رأينا.

ستكون هناك معادلات صعبة على حماس الإجابة عنها داخليا وخارجيا منها على سيتم الاستمرار مع الحاضنة غير العربية كإيران وإدارة الظهر للحاضنة العربية، وهذه أسئلة مفتوحة تجيب عنها الأيام

تداعيات

السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، استبعد انهيار الحركة أو تصدعها، قائلا في حديث مع "دوت الخليج"، أنه رغم الحرب المؤلمة، فإن "حماس يحكمها نظام داخلي وتستطيع تسوية أمورها داخليا".

لكنه في نفس الوقت، لو استمرت الحرب أكثر مع نفاد العتاد العسكري، ستضرر حماس أكبر داخليا وستضعف و"هنا الحديث عن سيناريوهات مفتوحة".

تبادل الأدوار

قريبا مما سبق يتحدث الخبير الفلسطبيني، جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، لـ"دوت الخليج"، قائلا إن الإشكالية حاليا "أننا لا نزال في الحرب ولن نتحدث عن كل الأوراق فهناك مليون موقف ومساءلة ومحاسبة".

لكنه يستدرك ويوضح في نقاط مآخذ وقعت فيها حماس بشأن مستقبلها الداخلي بشكل متحفظ، قائلا: