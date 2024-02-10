العالم اليوم - الأمير هاري يهاجم المذيع بيرس مورغان.. والأخير يرد ساخرا

انتم الان تتابعون خبر الأمير هاري يهاجم المذيع بيرس مورغان.. والأخير يرد ساخرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 09:24 صباحاً - هاجم الأمير هاري المذيع البريطاني المثير للجدل، بيرس مورغان، بسبب معرفة الأخير لانتهاكات المعلومات الخاصة بالأمير من قبل الصحافة البريطانية وسكوته عنها.

وتوصل الأمير هاري إلى اتفاق مالي ينهي ملاحقات قضائية على خلفية جمع معلومات بشكل غير قانوني بحق الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميرور"، التي أدينت بالفعل في ديسمبر بتهمة قرصنة رسائل هاتفية، على ما أعلن محاميه ديفيد شيربورن الجمعة.

هجوم على بيرس مورغان

وخلال مهاجمته لأساليب الصحافة المنتهكة لخصوصيته، وجه الأمير هاري سهامه تجاه المذيع بيرس مورغان، الذي كان وقتها يعمل بشكل إداري في "ديلي ميرور".

وكتب هاري على حسابه: "ندعو مرة أخرى السلطات إلى التمسك بسيادة القانون وإثبات أن لا أحد فوقه. ومن بين هؤلاء السيد مورغان، الذي كان يعرف جيدا، بصفته رئيس التحرير، ما يجري من انتهاكات، كما قال القاضي".

ورد مورغان ساخرا على تعليق هاري: " أنا أتفق تماما مع الأمير هاري في أن التدخل القاسي في الحياة الخاصة للعائلة المالكة لتحقيق مكاسب مالية أمر يستحق الشجب تماما.. وآمل أن يتوقف هو عن القيام بذلك"، في إشارة لنشر هاري تصريحات ومقابلات تكشف أسرارا داخل العائلة المالكة.

ويبدي هاري، البالغ 39 عاما، والمقيم في الولايات المتحدة إثر على خلاف مع بقية أفراد العائلة الملكية البريطانية، استياء شديدا تجاه الصحافة الشعبية التي يحمّلها مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا التي قضت في حادث سيارة في باريس أثناء مطاردتها من جانب صيادي صور مشاهير سنة 1997.