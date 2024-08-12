العالم اليوم - شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:27 مساءً - دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة:

شركة طيران ايجين

ألغت الشركة وهي الناقل الوطني اليوناني كافة رحلاتها من وإلى بيروت وعَمان وتل أبيب حتى 19 أغسطس.

الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 18 أغسطس.

طيران الهند "إير إنديا"

علقت اشركة "إير إنديا" رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثامن من أغسطس.

إير فرانس وكيه.إل.إم

مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 14 أغسطس.

وألغت ذراعها الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل أغسطس حتى 26 أكتوبر.

ألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس 2025.

شركة دلتا

مددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس.

إيزي جيت البريطانية

قال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل، وستستأنفها في 30 مارس 2025.

فين إير

قالت شركة الطيران الفنلندية في بيان على موقعها الإلكتروني جرى تحديثه في الأول من أغسطس، إنها لا تزال تتجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

قالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا" على حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 15 أغسطس.

لوفتهانزا الألمانية

مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تجنبها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي وقالت إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعَمان ومدينة أربيل العراقية حتى 21 أغسطس.

ومددت شركة الخطوط الجوية السويسرية، إحدى وحدات مجموعة لوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 أغسطس، متجنبة المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق حتى ذلك الحين.

علقت الخطوط الجوية النمساوية، إحدى الوحدات التابعة لمجموعة لوفتهانزا، جميع رحلاتها إلى عَمان وبيروت وأربيل العراقية وتل أبيب حتى 21 أغسطس، وفقا لموقعها الإلكتروني.

رايان إير

ألغت رايان إير أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 أغسطس.

الخطوط الجوية السنغافورية

أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

بيولينج الإسبانية

ألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفض التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية "أي.إيه.جي" جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعَمان حتى 26 أكتوبر.

تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من 8 أغسطس حتى 4 نوفمبر، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".