نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ودية في السفارة الروسية احتفالا بيوم الدبلوماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت بطولة ودية لكرة القدم على أرض المدرسة بالسفارة الروسية في مصر، احتفالا بيوم الدبلوماسية الروسية.

وشملت الفرق الكروية كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس بمشاركة الدبلوماسيين الأرجنتينين.

وفاز ممثلو البرازيل في معركة عادلة ومتوترة بعد سلسلة من المباريات.

وحصل الروس على المركز الثاني، بينما حصل المنتخب الهندي على الجوائز البرونزية.

وبعد انتهاء المباراة واصل المشاركون في الاحتفال الودي بشكل غير رسمي.