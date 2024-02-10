نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية بالقاهرة تنظم مباراة ودية للبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في البريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة مباراة ودية لكرة القدم على أرض المدرسة بالسفارة الروسية في مصر، احتفالا بيوم الدبلوماسية الروسية.

ووفق بيان صادر عن سفارة روسيا الاتحادية بالقاهر، فقد شملت الفرق الكروية كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس بمشاركة الدبلوماسيين الأرجنتينين.

وانتهت المباراة بفوز ممثلو دولة البرازيل في معركة عادلة ومتوترة بعد سلسلة من المباريات، فيما حصل الروس على المركز الثاني، بينما حصل المنتخب الهندي على الجوائز البرونزية.

وبعد انتهاء المباراة واصل المشاركون في الاحتفال الودي بشكل غير رسمي.

والبريكس هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.

وفي البداية ضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".

وفي 2023، أعلن قادة مجموعة البريكس انضمام 6 دول جديدة، اعتبارا من العام الحالي، إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

واتفقت دول البريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024.