نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: المستقلون المدعومون من عمران خان فازوا بـ 101 مقعد من 264 بالانتخابات الباكستانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز المستقلون المدعومون من عمران خان، بـ 101 مقعد من 264 بالانتخابات الباكستانية، وفقا لوكالة رويترز.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، يوم الخميس، ببدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الباكستانية.

وأعلنت السلطات ال‏باكستانية، تعليق خدمات الهواتف المحمولة مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.