‏وكالة تسنيم: 9 قتلى في إطلاق نار استهدف باكستانيين في جنوب شرقي إيران

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة تسنيم، بمقتل 9 أشخاص في إطلاق نار استهدف باكستانيين في جنوب شرقي إيران.

وفي وقت سابق، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.